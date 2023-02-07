هزة ارتدادية جديدة في كهرمان مرعش بتركيا

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أفادت قناة العربية، في خبر عاجل، أن سكان كهرمان مرعش بتركيا، شعروا قبل قليل بهزة اراتدادية جديدة.

وارتفع عدد القتلى في تركيا وسوريا إلى أكثر من 3660 قتيلا جراء أقوى زلزال تشهده المنطقة، منذ ما يقرب من قرن، وذلك بناء على أرقام أوردتها سانا وفرانس برس والأناضول.

وذكرت إدارة الكوارث التركية أن عدد القتلى ارتفع إلى 2316 قتيلا، في حين بلغ عدد الضحايا في عموم سوريا 1.389 قتيلا، في الزلزال الذي بلغت قوته 7.8 درجة.

وخلف الزلزال آلاف الجرحى في تركيا وسوريا، بالإضافة إلى تدمير آلاف المنازل.