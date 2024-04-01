هطول أمطار على الرياض و”الأرصاد” تنبه من حالة مطرية غداً

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تشهد العاصمة الرياض هذا المساء، هطول أمطار متفرقة من خفيفة إلى متوسطة.

وبحسب المركز الوطني للأرصاد فإن التوقعات تشير -بمشيئة الله تعالى- إلى حالة مطرية يوم غدٍ يصحبها رياح شديدة السرعة وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول جراء غزارة الأمطار، وصواعق رعدية.

وبين المركز أن الحالة تشمل، العاصمة الرياض، والدوادمي، والرين، والقويعية، وعفيف، والزلفي، والغاط، والمجمعة، وشقراء، والدرعية، وثادق، وحريملاء، ورماح، وضرما، ومرات، والأفلاج، والسليل، ووادي الدواسر.

من جانبه، دعا الدفاع المدني الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر والالتزام بالتعليمات الواجبة في مثل هذه الظروف.

جعلها الله سقيا خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.