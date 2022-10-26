هطول أمطار على مناطق متفرقة بالمملكة

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هطلت مساء اليوم الثلاثاء، أمطارا على عدة مناطق في المملكة، ومنها محافظة طريف وضواحيها بمنطقة الحدود الشمالية التي شهدت أمطارا متوسطة.

وشهدت منطقة الباحة هطول أمطارٍ متفرقةٍ من خفيفةٍ إلى متوسطةٍ شَمِلَتْ أجزاء من محافظات: العقيق, القرى, المندق والمراكز التابعة لها، وعددًا من منتزهاتها, ارتوت على أثرها الأرض.

وهطلت مساء اليوم أمطار من خفيفة إلى متوسطة على منطقة جازان، شملت محافظات هروب، وصامطة، والعيدابي، والحرث، والريث، وأحد المسارحة، والداير بني مالك، وفرسان، والعارضة، وعدداً من المراكز والقرى التابعة لها، سالت على إثرها عدد من الأدوية والشعاب.

كما هطلت أمطار من خفية إلى متوسطة على محافظتي تيماء وحقل بمنطقة تبوك، شملت مراكز الزيته، وعلقان، ومديسيس والعسافية وأبيط.

وهطلت أمطار على مركز القليبة وضواحيه.