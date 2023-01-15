هطول أمطار غزيرة على مكة وخفيفة بجازان

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هطلت مساء اليوم السبت، أمطار متوسطة إلى غزيرة على أنحاء متفرقة من أحياء مكة المكرمة.

كما هطلت أمطار خفيفة على منطقة جازان؛ شملت محافظتي ببش، والدرب، والمراكز والقرى التابعة لها.

جعلها الله سقيا رحمة وبركة، وعمّ بنفعها أرجاءَ البلاد والعباد.

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة كذلك على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية تمتد إلى أجزاء من منطقة الحدود الشمالية.

وأضاف المركز أنه في حين تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، القصيم، حائل والجوف، ولا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق.