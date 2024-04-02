هطول أمطار غزيرة على منطقة عسير ومحافظاتها

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شهدت أجزاء واسعة من منطقة عسير، اليوم، هطول أمطار غزيرة إلى متوسطة، شملت مدينة أبها ومحافظات خميس مشيط والنماص وتنومة والمجاردة وأحد رفيدة وسراة عبيدة ورجال ألمع.

ودعا الدفاع المدني الجميع إلى أخذ الحيطة واتباع الإرشادات وعدم عبور الأودية والشعاب أثناء جريان السيول إثر الحالة المناخية التي تشهدها أجزاء من منطقة عسير، مؤكداً أن الأنظمة والتعليمات ستطبق على كل مخالف، حيث تصل الغرامة إلى 10 آلاف ريال وذلك بالتنسيق مع المرور.

وكثفت أمانة المنطقة والبلديات التابعة لها جهودها لنزح مياه الأمطار من الشوارع والأماكن العامة، حيث باشرت الفرق الميدانية متابعة انسيابية جريان المياه عبر شبكات التصريف وإزالة ما ينتج من عوالق تعيق التصريف، كما تقوم برصد النقاط الحرجة وتعمل على معالجتها.

وأدت الأمطار الغزيرة إلى جريان العديد من الأودية وفيضان بعض السدود في المنطقة وارتواء المزارع والمسطحات الخضراء.