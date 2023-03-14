هكذا تتكون السحب الركامية وطبيعة الأمطار الناتجة عنها

المناطق_متابعات

أوضح المركز الوطني للأرصاد، كيفية تكون السحب الركامية وأبرز الصفات الخاصة بها وطبيعة الأمطار التي تنتج عنها.

وبيّن المركز أن السحب الركامية عبارة عن طبقات متراكمة من السحب تحصل فيها تفاعلات من رياح صاعدة تحمل قطرات الماء فتتجمد لتصل إلى المرحلة الثلجية وتكون سالبة، وعند مواجهتها للرياح الهابطة (الموجبة) يحدث الرعد والبرق.

ولفت إلى أن هذا النوع من السحب يُعد أحد أنواع السحب الضخمة والطويلة، وتتميز بأن قاعها غامق اللون، كما تجلب أنواعاً مختلفة من الطقس كالغيث الثلجي والبرد أو الوابل، وغالباً ما تنتج الأمطار والعواصف الرعدية.