هلال تبوك ينظم فعاليات اليوم العالمي للهلال الأحمر

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تنظّم هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة تبوك فعاليات اليوم العالمي للهلال الأحمر تحت شعار كل مانفعله ينبع من القلب في تبوك بارك مول.

وقال مدير عام فرع الهيئة بتبوك نواف بن مياح العنزي أن الفعاليات تتضمَّنْ إقامة ركن تعريفي بالخدمات الإسعافية والطبية التي تقدمها الهيئة وشرح لألية التطوع بمنصة العمل التطوعي للهيئة، إضافة إلى عرض وحدة التدريب الميداني ( رفيده ) وإطلاع الزوار على الأجهزة والتقنيات التي أدخلتها الهيئة مؤخراً في خدماتها، كما يشمل المعرض توعية أفراد المجتمع بأهمية تعلُّم الإسعافات الأولية بالإضافة إلى توزيع الورود والهدايا العينية على الزوار .

وأضاف تشمل الفعاليات توعية وتثقيف المجتمع من مرتادي ممشى الأمير فهد بن سلطان بالإضافة للمتنزهين بالحديقة المركزية بتبوك كما أن فعاليات الإحتفال تتظمّن توزيع الورود والهدايا العينية على طالبي الخدمات الإسعافية خلال أيام الاحتفال .

وأكد العنزي بضرورة المبادرة في التسجيل في برنامج سفير الحياة للإسعافات الأولية وبقية الدورات التي تقدمها الهيئة وذلك عن طريق موقع الهيئة الإلكتروني (منصة متأهب ) للإستفادة من الدورات التي تقدمها الهيئة وذلك من خلال الرابط:

https://mutaaheb.srca.org.sa