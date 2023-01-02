«هلا رونالدو» تزين شوارع الرياض تزامنا مع وصول الأسطورة البرتغالية (صور)

تزينت شوارع العاصمة الرياض، بعبارة “هلا رونالدو” في تزامنا مع وصول كريستيانو رونالدو للرياض للانضمام لفريقه الجديد النصر.

ومساء الجمعة الماضي أعلن نادي النصر ضم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بعقد يمتد حتى عام 2025.

وكتب النادي في تغريدة على “تويتر”: “الرياضي الأعظـم عالميا يوقع رسميا للعالمي”، مع وسم: “#رونالدو_نصراوي”.

وأضاف النصر: “وقع رئيس مجلس إدارة النادي مسلي آل معمر قبل قليل عقدا مع نجم كرة القدم كريستيانو رونالدو. سيمتد العقد حتى 2025″، مصحوبا بصورة لرونالدو وهو يحمل القميص رقم 7 للنادي.

وتابع: “تمت مراسم توقيع العقد في العاصمة الإسبانية مدريد”، وذلك من دون الكشف عن القيمة المالية للصفقة.