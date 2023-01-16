هل أنت مصاب بمرض نفسي دون أن تشعر؟!

أوضح خبراء نفسيون أنه في الوقت الذي يكون فيه الألم العاطفي مؤقتاً نتيجة مرور البشر بمشاعر الحزن نتيجة مواجهة ظروف مؤلمة وحزينة كالفقد والفشل، إلا أن الحالات النفسية المؤلمة طويلة الأمد التي تتعارض مع القدرة على العمل بشكل جيد، أو على ممارسة الحياة اليومية، تعد شكلاً من أشكال المرض النفسي.

ووفق موقع «ليفينغ سترونغ» بحسب 24ae توجد تأثيرات أخرى غير الحالة المزاجية للأمراض النفسية، منها أعراض جسدية، وتغيرات التفكير والسلوك، وأحياناً تغيرات الإدراك كالهلوسة والكوابيس الشديدة.

ويعتقد بعض الباحثين أن المرض النفسي ينشأ في الجسم والدماغ معاً، ويتأثر بالوراثة والعمليات الالتهابية والتطور العصبي وحتى الهرمونات في الأمعاء.

ويمكن أن يراوح المرض من نوبة واحدة إلى حالة مدى الحياة، ومن خفيفة إلى شديدة. وقد يتضمن حالة واحدة مثل الاكتئاب، ولكن من الشائع الإصابة بأكثر من حالة في نفس الوقت كالاكتئاب والقلق.