هل إدراك التشهد الأخير كافيًا في صلاة الجمعة؟.. شيخ يُجيب (فيديو)

رد الشيخ سعد الشثري، على رجل يسأل إذا كان قد أدرك التشهد الأخير من صلاة الجمعة، هل تحسب له “صلاة جمعة”؟.

وقال الشيخ سعد الشثري في تصريحات متلفزة عبر قناة السعودية، في برنامج فتاوى: “جماهير أهل العلم أجمعوا على أن صلاة الجمعة لا تدرك إلا في الركوع، ومن لم يدرك الركوع فهو لم يدرك صلاة الجمعة ويصليها بأربعة ركعات”.

وأضاف “هو جاء والأمام في التشهد الأخير، لذلك فهو غير مدرك لصلاة الجمعة وعليه أن يُقضيها بأربعة ركعات”.