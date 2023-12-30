هل البيض المقلي يرفع الكوليسترول؟.. خبراء يجيبون ويحددون كم بيضة يمكن تناولها في الأسبوع

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كشف خبراء عن تأثير تناول البيض المقلي على الكوليسترول في الدم، حسبما نشر موقع “British heart foundation”.

الكوليسترول الجيد

وقال الخبراء أن نتائج الدراسات الجديدة، كشفت أن البيض يساهم في رفع الكوليسترول الجيد في الجسم وليس الضار كما يعتقد البعض.

الدهون

وتابعوا: على الرغم من ذلك فإن قلي البيض في الزبدة أو السمن أو الزيت، يؤدي إلى نتائج عكسية، حيث يسبب ارتفاع الكوليسترول الضار في الدم وتراكم الدهون الثلاثية في الشرايين والأوعية الدموية.

طريقة تناول البيض

ونصح خبراء التغذية بتناول البيض مسلوق، أما في حال عدم الرغبة في تناوله بهذه الطريقة، فيمكن خفقه وتسويته في إناء غير قابل للصق أو إضافة قطرة ماء للتسوية.

بيضة كل يوم

وأشاروا إلى ضرورة تناول بيضة واحدة فقط في اليوم، وذلك على مدار 5 أيام بالأسبوع، مع الحرص على طهيها بطريقة صحية وعدم إضافة أي دهون إليها.