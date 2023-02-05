هل التأخر في سداد الأقساط يؤدي إلى إلغاء حجز الحج؟.. “الحج والعمرة” توضح

المناطق_مكة

كشفت وزارة الحج والعمرة، عن حالة تؤدي إلى إلغاء حجز الحج.

وأكدت في ردها على استفسار أحد المتابعين على “تويتر”، أن التأخر في سداد أقساط حجز الحج حتى انتهاء المهلة المُحددة يلغي الحجز.

وأشارت إلى أنه يمكن لمن ألغي حجزه لهذا السبب، إعادة الحجز مرة أخرى حسب المقاعد المُتاحة عبر المسار الإلكتروني للحجاج من داخل المملكة أو من خلال تطبيق “نسك”.

وتابعت:”يمكن للحاج اختيار مدينة القدوم حسب المدينة المرغوبة في حال كانت المدينة غير مكان إقامة الحاج، على أن يلتزم بتكاليف وسيلة النقل للوصول إلى نقطة التجمع”.