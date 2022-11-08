هل التجسس بين الزوجين يُعد جريمة يعاقب عليها القانون؟.. محامِ يفجر مفاجأة مدوية (فيديو)

كشف عبدالله بن خضران المحامي، أن تفتيش أحد الزوجين لهاتف الآخر قبل أن يعتبر تجسس وفعل مذموم ويهدم الأسرة، مُشيرًا إلى أن هذا الأمر يعتبر جريمة يُعاقب عليها القانون، ويمكن رفع دعوى للجهات المسؤولة للتحقيق فيها.

وقال خضران، خلال ظهوره على شاشة روتانا خليجية، في برنامج سيدتي، أن التجسس قبل أن يُعد جرمية فهويعتبر فعل مذموم، والتنصت بين الزوجين يهدم الأسرة ويعد جر يمة يحاسب من يرتكبها أمام القانون.

وأضاف، أن التجسس يعني الدخولل غير المشروع على أجهزة الغير، ويعتبر تنصت وتجسس بطريقة معينة عرفت الرمز السري، وأخذ معلومة من الهاتف يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون والزوج والزوجة يمكنه رفع دعوى أمام الجهات المختصة.

وأشار، أن التجسس ليس بالضرورة أن يكون معلوماتي قد يكون بطرق أخرى، قد يكون التتبع بطريقة معينة يعتبر تجسس، فهو في كل الحالات لا يجوز ويعتبر مجرم ويجب الابتعاد عن ذلك.