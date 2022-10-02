هل التسوق الإلكتروني آمن؟.. خبير يُجيب

كشف خطاف الخطاف الخبير في عمليات التسويق الإلكتروني، عن مدى أمان التسوق عبر الانترنت خاصة بعد انتشاره بشكل كبير مع تطورالتكنولوجيا، مؤكدًا، أنه علينا الالتزام بهذه التعليمات أولاً.

وقال خطاف الخطاف خبير التسويق، في تصريحات متلفزة عبر قناة روتانا خليجية: “يتم تحديد الآمان، حسب المنصة التي نتسوق فيها، إذا كانت داخل المملكة العربية السعوديو، فهي بلا شـك لها شروط “.

شروط التسوق الإلكتروني

وأضاف: “حينما ندخل متجر نجد شروط وسياسات الاسترجاع والاستبدال، ولكن الاشكلية تحدث إذا كان المتجر خارج الممكلة، وترجع ايضًا إلى سمعة هذه المنصة، فعلى سبيل المثال ممكن ندخل منصة علي بابا واكس بريس”.

وأكمل: “هذه المنصات واضعين سياسات، وخطوات إذا اتبعتيها تأخذي فلوسك بسهولة أما إذا تعاملتي مع التاجر خارج المنصة تتحملي المسؤولية، ولدي تجربة في التيك توك بصفتي أعمل بمجال التسويق الالكتروني”.

وأشار: “أحيانًا وعي الناس في الأمور المالية يكون مصدافة، واستخدمت التيك توك في عمليات الترويج، والذي قيد بدخول الاعلام المرئي، كنا نسوي ترويج للحساب لنصل أسرع ومن أجل ذلك يجب أن يكون لدينا رخصة من مسؤول”.

عداوة التيك توك مع الآيفون

وأوضح: “أعلن في اي مكان سواء الفيس بوك والانستجرام ولم اتعرض لأي مشكلة سوى مع منصة التيك توك، لأنه إذا أغلنتي على التيك توك لازم تشحني موبايل بعملة معينة في التيك توك، كما أن هناك إشكالية مع الهواتف الآيفون”.

واتم حديثه: “بيتعلق فلوسك إذا كان هاتفك آيفون، فهو متوافق مع الآندوريد وهو ليس صديق الآيفون، ما بينهم ود وهو يقول يستم ارجاع الملبغ مع المصدر الذي تم من خلاله الدفع ولكن المشكلة أنهم أنني دفعت 1200 ريال وعند محاولة أخذ حقي قالوا لك 600 ريال فقط”.