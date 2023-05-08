هل التوبة تكفر عن الكبائر من الذنوب؟ الشيخ عبد الله المطلق يوضح (فيديو)

قال الشيخ عبدالله المطلق في لقاء متلفز إن التوبة تجب ما قبلها من الذنوب، صغائر كانت أو كبائر، مضيفا أنه إذا تاب الإنسان محيت جميع ذنوبه، مستشهدا بقول النبي صلى الله عليه وسلم ” التائب من الذنب كمن لا ذنب له”.

وأوضح أن مما يعين على محو الذنوب الاستغفار مع التوبة ، والحرص على نوافل العبادات، موضحا أنه إذا قال العبد بعد الصلاة سبحان الله 33 مرة، والحمد الله 33، والله أكبر33، غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر، والترديد وراء المؤذن، مع الدعاء للنبي كلها من وسائل مغفرة الذنوب.

وأشار إلى أن العلماء قد ألفو مجموعة من الكتب في أسباب مغفرة الذنوب، منها “الصبر على المصائب”، و”إن الحسنات يذهبن السيئات”، وغيرها من المؤلفات التي تعين الإنسان على التعلق بربه، والابتعاد عن وساوس الشطيان.