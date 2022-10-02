هل الحزام الناري مُعدي؟.. استشاري أمراض جلدية يرد

أوضح الطبيب عامر علي استشاري الأمراض الجلدية، خطورة مرض “الحزام الناري” مؤكدًا، أن مرض مُعدي، يحدث بسبب نقص المناعة التي تعد من أهم أسباب الإصابة.

خطورة الحزام الناري

وتحدث عامر علي، في تصريحات متلفزة عبر قناة روتانا خليجية، عن مرض الحزام الناري ومدى خطورته، قائلًا: “السبب هو نقص المناعة الانسان كلما يكبر في السن تنقص مناعته بما فيه الإصابة بأمراض السكر والضغط”.

وأكمل: “كل هذه الأمراض تٌقلل المناعة وتنشط الفيروس من جديد، وهو فيروس معدي إذا كانت الحبيبات التي فيها الماء تلاصق الانسان مباشرة مع بعض يكون معدي، بشكل كبير وخاصة لكبار السن والأطفال”.

واتم حديثه قائلًا: “إذا كان الشخص كبير في السن وأخذ لقاح العنجز، يصاب بالحزام الناري وإذا لم يأخذ اللقاح يصاب بالعنجز، ويكون على شكل عنجز للطفل وحزام ناري للشخص الكبير”.