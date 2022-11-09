هل السعودة تؤثر على دعم حساب المواطن؟.. البرنامج يجيب

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كشف حساب المواطن عن الحالات التي يمكن أن تؤثر فيها السعودة على استحقاق الدعم في البرنامج.
وأوضح حساب خدمة المستفيدين في البرنامج؛ ردًّا على تساؤل أحد المتابعين عن تأثير السعودة على الدعم؛ بأنه في حال كان الاسم مسجلًا لدى التأمينات الاجتماعية؛ لا بد أن يتم الإفصاح عن الدخل المسجل من ضمن مصادر الدخل في حساب المواطن.
وأضاف: سيتم دراسة استحقاقك مرة أخرى، وفي حال كنت مستحقًّا سيتم صرف الدعم.
ولمعرفة قيمة الاستحقاق في “حساب المواطن”، يمكن استخدام حاسبة الدعم التقديرية https://portal.ca.gov.sa/ .