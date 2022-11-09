هل السعودة تؤثر على دعم حساب المواطن؟.. البرنامج يجيب

وأوضح حساب خدمة المستفيدين في البرنامج؛ ردًّا على تساؤل أحد المتابعين عن تأثير السعودة على الدعم؛ بأنه في حال كان الاسم مسجلًا لدى التأمينات الاجتماعية؛ لا بد أن يتم الإفصاح عن الدخل المسجل من ضمن مصادر الدخل في حساب المواطن.