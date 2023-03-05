هل السكر البني صحي أكثر من “الأبيض”؟

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يعتقد الكثيرون أن السكر البني مفيد للصحة أكثر من السكر الأبيض، فما مدى صحة هذا الاعتقاد الشائع؟

للإجابة عن هذا السؤال، أوضح مجلس الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي أنه لا يوجد اختلاف كبير بينهما؛ حيث إن ملعقة من السكر البني تحتوي على 15 سعرة حرارية، بينما تحتوي ملعقة من السكر الأبيض على 16 سعرة حرارية.

وأضاف المجلس أن السكر البني يمتاز بهذا اللون لاحتوائه على الدبس، وهو السبب أيضا في زيادة حلاوته، مشيرا إلى أن استهلاك أحدهما يعد مسألة ذوق شخصي.

وشدد المجلس على ضرورة تناول السكر – بغض النظر عن لونه – باعتدال؛ نظرا لأنه يرفع خطر الإصابة بأمراض عدة مثل داء السكري والسمنة وأمراض القلب وتسوس الأسنان.

يذكر أن كمية السكر القصوى المسموح بها يوميا تبلغ 25 جراما، ما يعادل نحو 6 ملاعق شاي، وذلك وفقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية.