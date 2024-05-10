هل الطفل يُصاب بالمرض النفسي .. عنوان محاضرة ديوانية مركز تعارفوا الخميس القادم

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يقيم مركز تعارفوا للإرشاد الأسري من خلال “ديوانية تعارفوا ” الأسبوعية لقاء هادف وتوعوي بعنوان :

((هل الطفل يصاب بالمرض النفسي)) .

وسيحل ضيفاً كريماً الدكتور : إبراهيم الزايد استشاري الطب النفسي للأطفال والمراهقين والبالغين والحاصل على الزماله الكنديه في الطب النفسي والعصبي للأطفال والمراهقين والبورد السعودي في الطب النفسي وسيكون اللقاء إثرائي و إرشادي و ممتع بإذن الله .

وذلك في تمام الساعة ٦:٤٨ بتوقيت الرياض علماً بأن اللقاء حضورياً بمقر مركز تعارفوا للإرشاد الأسري .

و قد نوهت إدارة المركز بأن الدعوة عامه للجميع .

كما يرحب مركز تعارفوا للأرشاد الأسري بحي العقيق طريق الإمام سعود بن فيصل بمن لدية إستفسارات او طلب إستشارات على ارقام التواصل المرفقه بالإعلان.

والجدير بالذكر أن ديوانية تعارفوا تنظم لقاءات وندوات أسبوعية وتستضيف نخبة من المثقفين والمستشارين لإثراء الحضور بمواضيع متنوعة ومختارة بعناية وذلك في إطار إهتمامات المركز في التوعية والإرشاد .