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هل العسل والبقدونس يعالجان حصوات الكلى؟.. استشاري: لا يوجد دليل علمي على ذلك (فيديو)

صورة wafaa elshahat wafaa elshahat أرسل بريدا إلكترونيا 19 فبراير 2023 - 11:34 مساءً

أكد الدكتور معاذ منصور الهزاع، استشاري كلى ومسالك بولية، أنه لا يوجد دليل علمي على أن “العسل” أو “البقدونس” لهما فوائد في الوقاية أو علاج الحصوات.

وقال الهزاع في تصريحات متلفزة عبر قناة روتانا خليجية في برنامج “ياهلا”: “على حد علــمي العسل والبقدونس لا علاقة لهم بعلاج الحصوات ووظائف الكلى، لذلك أنصح الناس بألا يتأثرون بهذا الكلام”.

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صورة wafaa elshahat wafaa elshahat أرسل بريدا إلكترونيا 19 فبراير 2023 - 11:34 مساءً
صورة wafaa elshahat

wafaa elshahat

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