هل العسل والبقدونس يعالجان حصوات الكلى؟.. استشاري: لا يوجد دليل علمي على ذلك (فيديو)

أكد الدكتور معاذ منصور الهزاع، استشاري كلى ومسالك بولية، أنه لا يوجد دليل علمي على أن “العسل” أو “البقدونس” لهما فوائد في الوقاية أو علاج الحصوات.

وقال الهزاع في تصريحات متلفزة عبر قناة روتانا خليجية في برنامج “ياهلا”: “على حد علــمي العسل والبقدونس لا علاقة لهم بعلاج الحصوات ووظائف الكلى، لذلك أنصح الناس بألا يتأثرون بهذا الكلام”.

استشاري كلى ومسالك بولية: لا يوجد دليل علمي على أن "العسل" أو "البقدونس" لهما فوائد في الوقاية أو علاج الحصوات@MouathAlhazzaa#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/afqjmdrguK — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) February 19, 2023

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