هل المباني في السعودية جاهزة لمقاومة الزلازل؟.. مختص يُجيب (فيديو)

كشف المهندس عبد الغني الجند عضو الهيئة السعودية للمهندسين، عن جاهزية المباني في المملكة العربية السعودية لمقاومة الزلازل.

وقال الجند في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج يا هلا الذي يعرض عبر قناة روتانا خليجية: “كل نظام له مزايا وله عيوب، و عادة عندما ألجأ إلى نظام معين فتحدده ثقافة المجتمع في اختيار النظام وهل الميزة التي احتاجها متوفرة في هذا البناء أم لا”.

وأضاف: ” توافر المواد الخام مثل توفير الخشب من أوروبا او امريكا وجلبه لهنا له تكلفة كبيرة، فهو يتكلف حوالي 10 في المئة من تكلفة البناء ثم يمر على الجمارك والتصنيع والعمالة التي تنفذ ولهذا الأخيرة يجب أن تكون ممتازة”.

وأكمل: “يبقى السؤال، هل يمكنني بيع منزلي في حالة حدوث ظرف ما مثلًا؟، هل هو مناسب لكي يباع؟، لذلك مهم جدًا نظام البناء”.

وواصل: “منذ يوليو 2021 تم تطبيق كود البناء السعودي للزلازل على جميع المباني؛ حيث تم تصميم المباني بحيث تضع الزلازل في الاعتبار، ولذلك المباني التي نفذت وفقا للكود السعودي لا تتأثر، لكن المباني التي لم تنفذ فهي غير جاهز لمواجهة الزلازل”.

وأكد، أنه يجب مراجعة المباني غير الجاهزة وإعادة تأهيلها لكى تتوافق مع الكود، خاصة المباني الدائمة البناء بالخرسانة هو الخيار الأفضل في كل أنظمة البناء والمباني الخشبية الجاهزة ليست معتمدة في كود البناء السعودي، فلا يوجد نظام بناء مثالي في منطقتنا”.

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