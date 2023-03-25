هل انتهك «طاش العودة» الملكية الفكرية ؟

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يبدو أن عودة ثنائي «طاش ما طاش» الشهير القصبي والسدحان إلى الشاشة معاً بعد غياب أكثر من 10 أعوام أشعلت فتيل الجدل من جديد، وهذه المرة سيقفان على ما يبدو في وجه صديق الأمس وشريك أول أجزاء المسلسل عامر الحمود، الذي أثاره عودة طاش بمسمى «طاش العودة»، ونشر نصا قضائيا تضمن ملكيته الفكرية للعمل وحقه الشخصي في منع استخدام اسم المسلسل الذي أطلقه أو تحويره بالإضافة.

ونشر الحمود مغرداً «مؤلم جدا انتهاك حقوقي الأدبية والفكرية في «طاش ما طاش» بشكل يومي أمام الملايين، وبعلم المنتهك بأني صاحب الحق بحكم من محكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة الرياض»، في إشارة صريحة إلى قناة MBC لعرضها حلقات طاش بدون الحصول على موافقته كما يزعم.

وأضاف: «أعلم علم اليقين وتحت ظل سمو سيدي الأمير محمد بن سلمان صاحب الرؤية العظيمة في إنشاء هيئة الحقوق الملكية الفكرية لن يضيع حقي من خلال القنوات الرسمية، وإني أنشر هذا ليعلم الجميع بذلك ودفاعا عن حقوقي المنتهكة في طاش من قبل قناة mbc».

وجاءت ردود الفعل على تغريدات الحمود في مجملها غير مرحبة باستمرار الخلاف حول العمل، مطالبة بطي صفحات الماضي وعدم تعطيل المسلسل الأشهر الذي انتظروه طويلاً.

فيما استغرب مغردون الإصرار على الاسم من قبل القناة في ظل وجود حكم قانوني، بينما رأى آخرون أنها محاولة للعودة للأضواء بطرح هذه القضية.

فيما لم يعلق نجما العمل أو القناة على تغريداته حتى اللحظة.