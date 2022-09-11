هل بإمكان الجهة المشرعة أن تضع حدا لأسعار شقق العزاب؟ مهتم بالشأن العقاري يجيب

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قال المهتم بالشأن العقاري خالد المُبيض أن هناك مشكلة كبيرة وهي نفور الملاك من تأجير الشقق للعزاب، فتجمع العزاب في مكان ما أحياناً يكون منفر للعائلات، فهم لا يحبون السكن بالقرب منهم.

وتابع خلال حديثه عبر “قناة الإخبارية” أن معظم المباني اليوم المخصصة للعزاب، هي ف الأساس لا يتم بنائها لتستوعب العزاب، إنما لسكن العوائل وبالتالي تصبح الشقة أكبر من حاجة العزاب.

وأضاف أن العزاب لا يهتمون بشكل كبير بموضوع الصيانة، وبالتالي نجد أن المبني يتهالك بسرعة، ويضطر المالك أن يزيد من قيمة الإيجار لعمل الصيانة.