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هل تؤثر التغذية السليمة في مرحلة الطفولة على صحة الدماغ والذاكرة؟.. أخصائية تغذية تجيب

صورة mahmoud elmahdy mahmoud elmahdy أرسل بريدا إلكترونيا 6 سبتمبر 2022 - 11:42 صباحًا

قالت رنا السادة ، أخصائية تغذية علاجية، إن هناك العديد من الأطعمة يوجد بها تركيز يزيد من كفاءة الدماغ مثل الفيتامين ومضادات الأكسدةة والزنك، بالإضافة إلى الأوميجا 3والأميجا6.

تأثير التغذية السليمة في مرحلة الطفولة على صحة الدماغ والذاكرة

وأضافت خلال مداخلة ببرنامج صباح السعودية، أن هذه العناصر الغذائية تتوافر في المكسرات والأسماك والفواكه، وتساعد على التركيز ورفع كفاءة التركيز.

 

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صورة mahmoud elmahdy mahmoud elmahdy أرسل بريدا إلكترونيا 6 سبتمبر 2022 - 11:42 صباحًا
صورة mahmoud elmahdy

mahmoud elmahdy

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