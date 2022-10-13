هل تؤثر الصدمات النفسية القديمة على ذكريات صاحبها؟.. أخصائي نفسي يجيب

قال الدكتور عبدالملك التركي، أخصائي نفسي، إن هناك العديد من الأشخاص لديهم ذكريات مؤلمة من بعض المواقف والمشاكل والصدمات النفسية التي تعرض لها في وقت سابق.

وأضاف عبدالملك التركي، خلال لقائه ببرنامج “يا هلا” المذاع على قناة روتانا خليجية، أن هناك أشخاص لا يقدرون على نسيان مشاكل والصدمات النفسية القديمة وعند التعرض لصدمة جديدة سرعان ما يتذكرون الماضي ويدخلون في دوامة الألم النفسي.

وتابع: أن الأشخاص وقدرة تحملهم تختلف من شخص لآخر حيث هناك العديد من الأشخاص يستسلمون للصدمات والمشاكل النفسية التي قدر تؤثر على صحتهم ولا يقدرون على مواجهة الضغوطات والصدمات.