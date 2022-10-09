هل تبيع قصائدك؟.. شاهد رد صادم من الشاعر تركي الميزاني

رد الشاعر تركي الميزاني على الإعلامي مفرح الشقيقي عبر برنامج يا هلا الذي يقدم عبر شاشة روتانا خليجية، هل تقبل أن تبيع قصائدك؟

وقال الشاعر تركي الميزاني في تصريحات متلفزة عبر شاشة روتانا خليجية، في برنامج يا هلا: “لما لا، هل يوجد مشتري؟ أبيع لما لأ، هذه ليست قصائدي القصيدة هي التي تكتبك معها وليس أنت الذي تكتبها”.

وأضاف: “في الحقيقة، ما مر علي مثل هذا العرض، ولكن في الحقيقة لو عرض علي لا أقبل احترامًا للشعر”.