هل تجوز صلاة الشفع والوتر في تسليمة واحدة؟.. الشيخ عبد الله المطلق يُجيب (فيديو)

رد الشيخ عبد الله المطلق، عضو هيئة العلماء، على سؤال يقول “هل يجوز أن أصلي الشفع والوتر في تسلمية واحدة؟

وقال الشيخ عبد الله المطلق في تصريحات تلفزيونية، عبر برنامج فتاوى الذي يُعرض عبر قناة السعودية: “نعم، يجوز أن تصلي في تسليمة، وقد ثبت عن النبي صلي الله عليه وسلم”.

وأضاف: “يجوز أن تصليها في خمس في تسليمة، ويجوز ان تصليها سبع في تسليمة ، ويجوز أن تصلي تسع في تسليمة، كل هذه الصور ثبتت عن النبي صلي الله عليه وسلم”.