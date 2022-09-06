هل تحق زكاة المال للإبن المديون؟ الشيخ عبدالسلام السليمان يجيب

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أجاب الشيخ عبدالسلام السليمان على سؤال: هل تحق زكاة المال للإبن المديون؟

وأوضح عضو هيئة كبار العلماء خلال حديثه عبر “قناة السعودية” أن الزكاة لا تصرف إلا لمستحقيها، ولا يجوز للوالد أن يعطي الزكاة لإبنه، ولا يجوز للإبن أيضاً أن يعطي زكاته لوالده .

وتابع أن الأصول لا يعطون من الزكاة، والأصول هم الأباء والأجداد والجدات، ولا الفروع وهم الأولاد، والمقصود أنه لا يعطي والأصل في ذلك النفقة.

وأضاف أن الديون خارجة عما يتعلق بالنفقة، ويجوز للوالد أن يعطي ولده من الزكاة إذا كان عليه دين، وكذلك العكس.