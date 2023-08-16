هل تصح الصلاة بوجود شيء من النجاسة على الملابس؟.. الشيخ “عبدالسلام السليمان” يوضح

أوضح الشيخ “عبدالسلام السليمان” عضو هيئة كبار العلماء، حكم الصلاة في حال وجود شيء من النجاسة على الملابس.

وقال خلال حديثه في برنامج “فتاوى”، إن من شروط صحة الصلاة طهارة البدن والملابس، وعليه فلا يجوز للمسلم أن يصلي وعلى ملابسه أي نوع من النجاسة.

وأضاف أن رشاش البول هو من الأمور التي تبطل الصلاة، لأن البول نجس، مؤكدا أنه يجب على المسلم أن يستبرئ من بوله.

وبين أن النبي صلى الله عليه وسلم، مر على قبرين، فقال “إنهما يعذبان وما يعذبان من كبير، أما الأول فكان لا يستبرئ من بوله، وأما الأخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة”.