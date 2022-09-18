هل تعاني من كثرة النوم والنعاس طوال اليوم ؟ تعرف على السبب وكيفية التعامل معها

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هل تشعر بصعوبة الاستيقاظ صباحا وتشعر كأنك لم تنم أبدا؟ هل تشعر بالخمول والحاجة للنوم طوال اليوم ولا تكتفي بقيلولة بسيطة؟ تعرف على اسباب كثرة النوم والنعاس وطرق التخلص من هذه الحالة وعلاجها.

أنواع كثرة النوم يمكن أن يعاني الشخص من كثرة النوم والنعاس في أي وقت على مدار اليوم، فقد يشعر بالنعاس والخمول أثناء العمل أو أثناء القيادة ويجد صعوبة فعلا في الاستيقاظ أو ممارسة أنشطته اليومية المعتادة، ويمكن تقسيم أنواع كثرة النوم إلى نوعين: فرط النوم الأولي: وهي حالة تحدث بدون وجود أي مشكلة مرضية يمكن أن تسببها، وحتى الآن ليس لها سبب واضح، ولا تظهر أي أعراض أخرى غير التعب والإرهاق. فرط النوم الثانوي: ويعتبر عرض لمرض آخر يسبب كثرة النوم بجانب ظهور أعراض أخرى. عدد ساعات النوم الطبيعية حسب العمر قبل أن تتعرف على اسباب كثرة النوم يجب أن تتأكد أولا أنك مصاب بهذه الحالة وأنك تنام أكثر من الساعات المطلوبة حسب عمرك، وإليك جدول بهذه الساعات:

حسب العمر عدد ساعات النوم على مدار اليوم حديثي الولادة (0 – 3 أشهر)

14 – 17 ساعة الأطفال الرضع (4 – 11 شهور)

12 – 15 ساعة الأطفال الصغار (1 – 2 سنة)

11 – 14 ساعة الأطفال في عمر قبل المدرسة (3 – 5 سنوات)

10 – 13 ساعة الأطفال في مرحلة المدرسة (6 – 13 سنوات)

9 – 11 ساعة المرهقين (14 – 17 سنة)

8 – 10 ساعات البالغين

7 – 9 ساعات البالغين

(أكبر من 65 سنة) 7 – 8 ساعات

اسباب كثرة النوم

كما ذكرنا فكثرة النوم قد تكون له أسباب مرضية وقد يرجع لنمط الحياة وعادات يومية تسبب عدم النوم المنتظم في الليل وكثرة النوم والشعور بالتعاس خلال اليوم، وتشمل الأسباب ما يلي: اضطرابات النوم التي تمنعك من النوم المريح خلال الليل مثل توقف التنفس أثناء النوم، أو متلازمة الرجل غير الهادئة. زيادة الوزن. إدمان الكحوليات. بعض الأمراض العصبية مثل التصلب المتعدد أو مرض باركنسون. تناول بعض الأدوية مثل مضادات الهيستامين، مضادات الاكتئاب، مضادات القيء والغثيان، مضادات الذهان والقلق. الاكتئاب. أمراض القلب. أمراض الكلى. خمول الغدة الدرقية. اضطراب ثنائي القطب. تغيير عادات ومكان النوم. مرض الخدار (النوم القهري). كبر السن. اسباب كثرة النوم المفاجئ عند الأطفال يمكن أن ينام الطفل أكثر من عدد ساعات النوم الطبيعية بدون سبب واضح وقد تكون حالة مؤقتة، أو يمكن أن يكون مصابا بحالة صحية أخرى تمنعه من النوم المتواصل ليلا فيشعر بالنعاس طوال اليوم، مثل:

الإصابة بعدوى. مشاكل أو اضطرابات بالكلى. خلل الغدة الدرقية. تناول بعض الأدوية مثل أدوية الحساسية. الإصابة باضطرابات النوم مثل توقف التنفس أثناء النوم أو النوم المتقطع. الأمراض المزمنة مثل الربو. أضرار كثرة النوم بالتأكيد هناك الكثير من الآثار السلبية التي يمكن أن تظهر مع كثرة النوم أيا كانت اسباب النعاس، فإذا كنت تعاني من النعاس والخمول على مدار اليوم فقد تظهر عليك آثار أو أعراض سلبية أخرى وتشمل: التعب العام. النسيان وفقدان التركيز. الكسل والترنح. فقدان الشهية. العصبية الزائدة. ضعف الأداء الدراسي أو الوظيفي. نقص الانتباه. تشخيص فرط النوم لمعرفة اسباب كثرة النوم والنعاس هناك حاجة للقيام بعدة اختبارات أهمها سؤال الطبيب عن عاداتك ونمط حياتك، والأدوية التي تتناولها، وسيقوم بالسؤال عن عدة أشياء أخرى توضح الحالة النفسية والعقلية، وقد يطلب أيضا عمل: اختبار تخطيط النوم، يسجل به نشاط الدماغ ومستوى الأكسجين وحركات الجسم أثناء النوم. تخطيط الدماغ الكهربائي، الذي يقيس نشاط المخ. قد يطلب بعض الفحوصات الأخرى إذا ظهرت أعراض لمرض من الأمراض التي ذكرناها سابقا.