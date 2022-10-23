هل تفويض قيادة المركبة يحمي من تسجيل المخالفات؟ «المرور» يجيب

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أكدت الإدارة العامة للمرور، أن التفويض يحدد المسؤول عن قيادة المركبة، ويحمي مالك المركبة من تسجيل المخالفات.

جاء ذلك في رد من المرور على سؤال مغرد قال فيه “هل أقدر أحول مخالفة حمل جوال على السائق بدلاً من صاحب السيارة؟”.

وأجابت الإدارة العامة للمرور بقولها “مرحباً بك، وضع التفويض لتحديد المسؤول عن قيادة المركبة، علماً أن التفويض يحميك من تسجيل المخالفات وغيرها عليك”.

أهمية المسافة الآمنة

وفي وقت سابق، حذرت الإدارة العامة للمرور، اليوم الأحد، قائدي السيارات من عدم ترك مسافة آمنة بين المركبات تجنبًا للحوادث.

وقال المرور، عب ”تويتر”، إن “المسافة الآمنة بين المركبات أثناء القيادة من أهم عناصر الأمان، فهي تمنح قائد المركبة وقتًا أكبر للتعامل مع التوقفات المفاجئة لتفادي وقوع الحوادث المرورية”.

كذلك حذرت الإدارة العامة للمرور، من بعض السلوكيات والممارسات السلبية على الطريق والتي تتسبب في الارتباك المروري.

وقال المرور: “تجنب السير ببطء في الطرق العامة لممارسة هذه السلوكيات:

1- تبادل أطراف الحديث.

2- الاستدلال على موقع معين.

3- مشادة حادث على الطريق.