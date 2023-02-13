هل توفي مُتأثرًا بجلطة دماغية؟.. زميل يوسف السالم يكشف كواليس الأزمة الصحية للاعب الراحل

كشف راشد الرهيب زميل اللاعب الراحل يوسف السالم، عن مشهد الأزمة الصحية التي أدت إلى وفاة اللاعب خلال الساعات الماضية.

استمتع نجم كرة القدم السعودي يوسف السالم، توفي عن عمر يناهز 37 عامًا، بمسيرة رائعة في ملاعب المملكة بعد معاناته من مشاكل صحية، خاض خلالها 185 مباراة وسجل 60 هدفًا لنوادي الاتفاق والهلال والشباب.

وقال زميل يوسف السالم راشد الرهيب في تصريحان لـ “صحيفة عكاظ” إن التـقارير عن إصــابة السالم بجلطة دماغية غير صحيحة، مشيراً إلى أن اللاعب يعاني من أزمة صحية مفاجئة منذ أكثر من ثلاثة أسابيع قبل سفره للتدريب مع فريقه.

وأضاف: “الفحوصات الأولية أظهرت أن يوسف سالم يعاني من التهاب الشعب الهوائية، آخر مرة رأيته فيها كان في المستشفى صباح اليوم بعد وفاته، حيث كانت لديه ابتســامة كبيرة على وجهــه، فقد كان شخصية طيبة، والابتسامة لم تفارقه”.

ودفن جثمان يوسف السالم في مقبرة الثقبة بعد إقامة صلاة الجنازة عليه في مسجد الملك فهد بإسكان الخبر بحضور عدد كبير من الرياضيين وزملائه اللاعبين.

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