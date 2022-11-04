هل جميع الموقفين في المملكة إيقافهم نظامي؟.. عضو النيابة العامة ندى الجهني تجيب

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قالت عضو النيابة العامة ندى الجهني، اليوم، إن جميع الأنظمة حظرت تقييد حرية الأشخاص إلا بإجراء نظامي، وعلى هذا أسس نظام الإجراءات الجزائية.

وأضافت في تصريحات لقناة الإخبارية، أنه لا يجوز القبض على أي إنسان أو توقيفه أو تفتيشه أو سجنه إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاما وفي الأماكن المخصصة والمدة التي تحددها السلطة المختصة.

وتابعت: كما يحظر إيذاء المقبوض عليه جسديا أو معنويا أو معاملته معاملة مهينة للكرامة أو تعذيبهم، مشيرة إلى أنه في غير حالات التلبس بالجريمة لا يجوز القبض على أي إنسان إلا بأمر من السلطة المختصة.