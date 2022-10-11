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هل حب الشباب لا يصيب كبار السن؟.. استشاري جلدية يجيب

صورة mahmoud elmahdy mahmoud elmahdy أرسل بريدا إلكترونيا 11 أكتوبر 2022 - 11:48 صباحًا

قالت الدكتورة رفعت التركي، استشارية أمراض جلدية وتجميل، إن الإصابة بحب الشباب ليست متعلقة بالمرحلة العمرية للشباب والسيدات، حيث يمكن الإصابة بها حتى في فترة ما فوق سن الـ40.

أسباب الإصابة بحب الشباب

وأضافت رفعت التركي، خلال لقائها ببرنامج “صباح السعودية” المذاع على قناة السعودية، أن الإصابة بمرض حب الشباب تكون متوقفة على عدة أسباب مثل ” التغيرات الهرمونية، الحالة المزاجية، الحالة النفسية، تناول بعض الأدوية المختلفة التي تسبب الإصابة بحب الشباب.

وتابعت: أن الإصابة بمرض حب الشباب جميع الفئات من السيدات الرجال والمراهقين معرضين للإصابة به، حال التعرض لأحدى الأسباب التي تم ذكرها.

 

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صورة mahmoud elmahdy mahmoud elmahdy أرسل بريدا إلكترونيا 11 أكتوبر 2022 - 11:48 صباحًا
صورة mahmoud elmahdy

mahmoud elmahdy

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