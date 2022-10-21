هل حجم الدماغ بين الرجل والمرأة يؤثر على مستوى الذكاء؟.. طبيب يُجيب (فيديو)

كشف الدكتور محمد الأحمدي، أن حجم دماغ في الرجل أكبر من المرأة لكن لا يتعلق هذا الأمر بالذكاء.

وقال الدكتور محمد الأحمدي، في تصريحات متلفزة، عبر قناة السعودية: “عند الرجل الدماغ اكبر من المرأة، ودماغ الرجل تساوي 1400 جرام والمرأة تقدر بـ 1200 جرام، ي الفرق بينهم 200 جرام وليس لها علاقة بالذكاء”.

وأكمل: “الحجم الكبير غير جيد لأن بعض الأمرض ترتبط بالحجم الكبير للدماغ والاطفال حينما يولدون نقيس حجم الدماغ لنعرف طبيعي أم لا”.