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هل حجم الدماغ بين الرجل والمرأة يؤثر على مستوى الذكاء؟.. طبيب يُجيب (فيديو)

صورة wafaa elshahat wafaa elshahat أرسل بريدا إلكترونيا 21 أكتوبر 2022 - 7:42 مساءً

كشف الدكتور محمد الأحمدي، أن حجم دماغ في الرجل أكبر من المرأة لكن لا يتعلق هذا الأمر بالذكاء.

وقال الدكتور محمد الأحمدي، في تصريحات متلفزة، عبر قناة السعودية: “عند الرجل الدماغ اكبر من المرأة، ودماغ الرجل تساوي 1400 جرام والمرأة تقدر بـ 1200 جرام، ي الفرق بينهم 200 جرام وليس لها علاقة بالذكاء”.

وأكمل: “الحجم الكبير غير جيد لأن بعض الأمرض ترتبط بالحجم الكبير للدماغ والاطفال حينما يولدون نقيس حجم الدماغ لنعرف طبيعي أم لا”.

 

 

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صورة wafaa elshahat wafaa elshahat أرسل بريدا إلكترونيا 21 أكتوبر 2022 - 7:42 مساءً
صورة wafaa elshahat

wafaa elshahat

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