هل خائف؟.. ميسي يُثير الجدل بشأن مواجهة كرواتيا بدور الـ4

تأهل المنتخب الأرجنتيني الأول لكرة القدم، لنصف نهائي كأس العالم 2022، بعد فوزه على نظيره الهولندي بركلات الترجيح في المواجهة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهم.

وتفوق ميسي في اللقاء، حتى حصل على جائزة رجل المباراة، بعد أن سجل هدف وصنع أخر لمولينا، كما سجل ركلة ترجيح الأرجنتين الأولى، وكان سببًا رئيسيًا في تأهل راقصي التانجو لنصف النهائي.

وقال ميسي عند سؤاله عن مواجهة كرواتيا بالدور نصف النهائي: “كرواتيا فريق رائع للغاية، ويجب الحذر منهم، لأنهم أمام البرازيل كانوا في نفس القوة، وجميع أعضاء ولاعبي كرواتيا يعملون سويا منذ عدة سنوات، وهم يعرفون بعضهم بشكل مثالي”.

وأضاف أسطورة الأرجنتين، قائلًا: “حتى الآن نحن سعداء بما حققناه، سوف نسير خطوة خطوة نحو حلمنا”، ولن تكن هذه مواجهة ميسي الأولى ضد كرواتيا حيث خسر في مونديال روسيا بدور المجموعات بثلاثية نظيفة.