هل زكاة ذهب الزوجة تجب على الزوج؟.. الشيخ عبدالله المطلق يجيب

كشف عضو هيئة كبار العلماء، الشيخ عبدالله المطلق، أن هناك خلاف بين رأي جمهور العلماء والفقهاء حول وجود زكاة على ذهب الزوجة يقوم الزوج بدفعها.

حقيقة دفع زكاة ذهب الزوجة

وأضاف عبدالله المطلق، خلال لقائه ببرنامج “فتاوي” المذاع على قناة السعودية، أن رأي جمهور العلماء أن الحلي أو الذهب المستعمل الذي تستخدمه الزوجة المرأة للتزين به في المناسبات أو لزوجها، حيث الزكاة غير واجبة، لأن الذهب هنا ليس معد للنماء هو اشبه بالملابس.

وتابع: أن الزكاة على الذهب المعد للاستعمال، موضحًا أنه في حال وجوب الزكاة على الذهب تكون من نصيب الزوجة وليس الزوج من يقوم بها.

وأوضح عضو هيئة كبار العلماء، أن الزوجة طالما ملكت القدرة على الزكاة ولديها من المال ما يكفي فيجب عليها القيام بذلك، لافتًا أنه حال قيام الزوج أو الوالد بدفع الزكاة عن زوجته أو ابنته لا حرج في ذلك.