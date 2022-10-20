هل سمعتي باللبأ؟.. وزارة الصحة تُعدد فوائد السائل الذهبي (تعرفي عليها)

حثت وزارة الصحة الأمهات إلى عدم التفريط في منح مواليدهن الجُدد الهدية الغالية؛ حيث أشارت أن إعطاءه “اللبأ” أو السائل الذهبي ضروري جداً لصحة المولود.

ونشرت الوزارة، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “اللبأ يُسمى بالسائل الذهبي؛ لكونه أول إفراز من حليب الأم في السـاعة الأولى بعد الولادة، ويميل للون الأصفر، وهو غني بمكوناته الغذائية والصحية الـتـي يحتاجها الطفل لبدء حياة صحية آمنة”.

سمعتِ باللبأ؟

هذه هي الهدية الغالية لطفلك الرضيع، تعرفي عليها. pic.twitter.com/dJOxenxKdm — وزارة الصحة السعودية (@SaudiMOH) October 20, 2022

وأكملت: “يحتوي اللبأ ايضًا على نسبة عالية من الدهون، والبروتين، والكربوهيدرات، وفيتامين أ، وفيتامين ج، وفيتامين ب، والمغنيسيوم”.

وأشارت إلى، أن هناك 3 مكونات تـمـيـز الـلـبـأ؛ هي اللاكتوفيرين وهو عنصر بروتيني يساعد في تعزيز مناعة الجسـم، والبيتا كاروتين وهو المانح للون اللبأ المائل للأصفر وغني بالمعادن وهي “الصوديوم، والبوتاسيوم، والكلوريد”.

وأوضحت: “إلى خلايا الدم البيضاء وهي الأجـسـام المضادة المعززة للـجهاز المناعة”، فيما اختتمت: “تذكري أن رعاية طفلك بعد ولادته، تبدأ مباشرة بإرضاعه اللبأ”.