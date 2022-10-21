هل سمعت بـ”الهبات الساخنة”؟ هذا ما عليك فعله قبل أن تواجه أعراضها!

يشير بحث علمي جديد إلى أن الهبات الساخنة ربما تترافق مع زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب؛ فالشعور المفاجئ بالدفء، الذي يحدث عادة على الوجه والرقبة والصدر، وربما يؤدي إلى احمرار البشرة كما لو كانت تحمر خجلاً، الذي يمكن أن يتسبب في التعرق، يُسمَّى “الهبات الساخنة”. وتحدث الهبات الساخنة إذا فَقَدَ الجسم الكثير من الحرارة؛ ولهذا ربما يشعر الشخص بالبرودة.

الهبات الساخنة

إن التعرق الليلي هو عبارة عن هبات ساخنة، تحدث في الليل؛ ما يجعل الجسم يشعر بالبرودة بعدها. إن السبب الأكثر شيوعًا للهبات الساخنة هو انقطاع الطمث عندما تصبح فترات الحيض غير منتظمة، وتتوقف في النهاية، وفقًا لما نشره موقع Boldsky نقلاً عن دورية Menopause.