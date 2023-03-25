هل سيُسمح للأجانب بتملك العقار في مكة والمدينة وفقاً للنظام الجديد؟.. الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار يُجيب (فيديو)

رد عبد الله بن سعود الحماد، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار على سؤال هل سيُسمح للأجانب بتملك العقار في مكة والمدينة وفقاً للنظام الجديد؟”.

وقال الحماد خلال ظهوره في برنامج في “الليوان” الذي يقدمه عبد الله المديفر عبر شاشة روتانا خليجية: الهيئة سوف تُعلن عن النظام الجديد في وقته سواء كان تجاري أو سكني”.

وعت تملك الأجانب للعقار في مكة والمدينة، أضاف: “سيتم الإعلان عن ذلك في وقته والقراءات الأولية تشمل كل مكان ولكن وفق ضوابط محددة”.

هل سيُسمح للأجانب بتملك العقار في مكة والمدينة وفقاً للنظام الجديد؟.. الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار يُجيب@almodifer @a_salhammad#هيئة_العقار_في_ليوان_المديفر pic.twitter.com/Ftpqelalye — الليوان (@almodifershow) March 24, 2023

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