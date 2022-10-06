هل صلاة النافلة والجنازة مضاعفة في الحرمين؟ “الخثلان” يُجيب

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قال رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، والأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الشيخ سعد الخثلان: إن صلاة النافلة والجنازة في المسجد الحرام والمسجد النبوي مضاعفة.

صلاة النافلة والجنازة في الحرمين الشريفين مضاعفة

وأوضح في مقطع فيديو نشره على حسابه في “تويتر”، أن أجر صلاة النافلة والجنازة في الحرمين الشريفين مضاعف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ” صلاة في مسجدي هذا تعدل ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام”.

صلاة الجنازة في الحرمين أفضل من صلاتها في غيرهما

وأضاف أن الصلاة في المسجد النبوي الشريف مضاعفة ألف مرة، والصلاة في المسجد الحرام مضاعفة أكثر من ألف، وكذلك صلاة الجنازة في المسجدين أفضل من الصلاة في غيرها، لأن العبادة كما تفضُل بشرف الزمان فهي كذلك تشرُف وتفضُل بشرف المكان، مؤكدًا أن صلاة الجنازة في الحرمين الشريفين أفضل من صلاة الجنازة في أي مسجد آخر غيرهما.