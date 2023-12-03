هل علب زيت الزيتون المصنوعة من الصفيح تسبب السرطان؟.. الخضيري يجيب

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كشف المختص في أبحاث المسرطنات الدكتور فهد الخضيري، عن معلومة شائعة وخاطئة بشأن علب زيت الزيتون المصنوعة من الصفيح.

وقال الخضيري في تغريدة نشرها عبر حسابه بمنصة “إكس” خلال رده على متابعة: هذه الجاهلة لا تدري ما الفرق بين العلب المجلفنة والمغلفة من الداخل (المخصصة للأغذية) وبين علب الألمنيوم التي تستخدم في السباكة.

وتابع: للأسف تقول أن علب زيت الزيتون المصنوعة من الصفيح مسرطنة، ولا تعلم أنها مجلفنة وأن المجلفن المخصص للأغذية آمن حسب المواصفات العالمية والمحلية، فلا تصدقوها.

https://x.com/DrAlkhodairy/status/1731066805521633614?s=20