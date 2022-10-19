هل عمل “الماموجرام” سنوياً يسبب سرطان الثدي؟.. “عبدالله الطبية” توضح

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أوضحت مدينة الملك عبدالله الطبية أن نسبة إصابة السيدات بسرطان الثدي نتيجة إجراء فحص الثدي بالأشعة “الماموجرام” ضئيلة جداً وفقاً للمعايير العالمية.

وبيّنت استشاري أشعة تصوير الثدي، دكتورة آلاء المرزوقي، أن السيدة التي تتعرض للإصابة بسرطان الثدي نتيجة الفحص المتكرر من الماموجرام يلزمها إجراء ما لا يقل عن 100 فحص؛ وهو لا يحدث في طيلة حياتها.

وأشارت المرزوقي إلى أن 75 % من السيدات المصابين بالسرطان لا يعانين من عوامل خطيرة وذلك وفقاً للدراسات؛ لافتة إلى أن السيدات يحتجن عمل فحوصات إضافية عندما تكون كثافة الثدي لديهن عالية لأنها من عوامل الخطورة وتزيد نسبة الإصابة بالسرطان.

وأضافت أن أخذ العينة مفيد لتحديد نوع النسيج؛ ما يساعد الطبيب في تحديد العلاج المناسب للسيدة، مؤكدة أنه نادراً ما تثبت حالات انتشار حيث يقوم الجراح باستئصال كل المنطقة المحيطة بالسرطان.