هل غسيل الكلى أثناء الصيام يفطر أم لا؟.. الشيخ عبدالسلام السليمان يجيب (فيديو)

أجاب عضو هيئة كبار العلماء، الشيخ عبد السلام السليمان، على سؤال يقول: هل غسيل الكلى أثناء الصيام يفطر أم لا؟.

وأضاف السليمان خلال ظهوره في برنامج “فتاوى” المذاع عبر قناة “السعودية”: “عملية غسل الكلى هي عبارة عن إخراج الدم من المريض ووضعه في أجهزة صناعية، ثم يوضع فيه بعض المحاليل والمغذيات مثل السكريات وكذلك الأملاح، ثم يعاد ثانية لجسم المريض.

وأكمل: “الصحيح في هذا الموضوع –والله أعلم- أنه يفطر الصائم، لأنه توضع بعــض المواد المغذية في الدم، ويكون حكمها هو حكم المغذيات التي تعطى للمريض من أجل تـقويته، وهناك قولًا آخر قال بأن غسل الكلى لا يفطر”.

وتابع: “لا قياس في مثل هذه المسألة، لكن يكفي ما ذكرناه سابقًا من أن هناك مواد غذائية تدخل إلى جسم المريض عن طريق الدم، والأقرب أن غسل الكلى يفطر والمريض في ذلك معذور”.

#فتاوى | هل غسيل الكلى أثناء الصيام يفطر أم لا؟ الشيخ عبدالسلام السليمان يجيب. #رمضان_على_السعودية pic.twitter.com/9ER7rVxd3V — قناة السعودية (@saudiatv) April 7, 2023

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