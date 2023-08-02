هل في الذهب الملبوس زكاة؟.. الشيخ “عبدالسلام السليمان” يوضح

قال الشيخ “عبدالسلام السليمان” عضو هيئة كبار العلماء، إن الزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام، حيث لا يكتمل دين المرء إلا بإخراجها.

وأضاف خلال حديثه في برنامج “فتاوى”، أن العلماء اختلفوا في مسألة إخراج الزكاة عن الذهب الملبوس، فمنهم من ذهب إلى وجوب إخراج الزكاة عنه، ومنهم من لم يلزم بذلك.

وأوضح أن الشخص له الخيار، إما أن يأخذ بالرأي الأول أو الثاني، فله أن يستفتي قلبه ويأخذ بأي من الرأيين.

وأكد أن الزكاة يجب أن تصرف إلى مصارفها الشرعية، فلا يكتفي الشخص الذي يريد إخراج زكاة ماله إلى صرفها للأيتام، دون أن يتأكد من فقرهم، فمن الممكن أن يكون هناك يتيم ولكنه لا يستحق الزكاة.