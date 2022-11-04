هل للنفسية أثر في الإصابة بالبهاق؟.. استشاري يرد (فيديو)

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قال الدكتور أحمد العيسى، استشاري الأمراض الجلدية، اليوم، إن البهاق مرض غير معدٍ، كما أنه غير وراثي، نافيا صحة الأخبار التي تقول بغير ذلك.

وأضاف في تصريحات لقناة السعودية، أن نسبة حدوث البهاق قليلة، وليس مقلقة حتى الآن على المستوى العالمي.

وشدد على أن الحالة النفسية لا علاقة لها إطلاقا بالإصابة بالبهاق، كما أن الإكثار من الغذاء أو تناوله القليل منه ليس له علاقة أيضا.