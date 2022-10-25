هل متحور XBB يؤدي لزيادة الحالات الحرجة؟.. الصحة تحسم الجدل

كشف الدكتور عبد الله عسيري، الوكيل المساعد بوزارة الصحة، أن متحور XBB تم تسجيله في 20 دولة حول العالم ولم يتسبب في ازدياد الحالات الحرجة، كما أشار إلى تأثيرها على لقاحات الحماية من المرض.

وقال الدكتور عبد الله عسيري، الوكيل المساعد بوزارة الصحة في تصريحات تلفزيونية عبر قناة العربية: “متحور أوميكرون هو المتحور الأصلي والرئيسي الذي ظهر في أخر موجة من الجائحة، وتفرع منه حوالي 100 متحور آخر”.

وبين، أن المتحورات التي ظهرت تسود ثم تختفي، ومتحور XBB هو يجمع بين أثنين من المتحورات السابقة، حيث تم تسجيله حتى الآن في 20 دولة حول العالم، ولم يتسبب في ازدياد كبير في هذه الدول من ناحية الانتشار.

وأوضح، أنه مثل متحورات أوميكرون الأخرى لا يتسبب في المرض الشديد، وحيث لا يؤثر فاعيلة اللقاحات المستخدمة في حالة المرض الشديد.