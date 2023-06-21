هل من الواجب أن يمسك جميع المُشاركين في الأضحية أم شخص واحد فقط؟.. الشيخ سعد الشثري يُجيب (فيديو)

رد الشيخ د.”سعد الشثري” على سؤال “هل جميع المشاركين في الأضحية يمسكون في الأضحية أم شخص واحد”؟.

وقال إنه جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال “إذا أراد أحدكم أن يضحي ودخلت العشر فلا يأخذن من شعره ولا من ظفره شيئا”، وفي رواية ولا بشرته، فالحكم متعلق بالمضحي الذي يدفع قيمة الأضحية.

وأضاف أنه لا بأس أن يشارك اثنان أو ثلاثه في الأضحية ولا حرج عليهم في ذلك، والإمساك يلزم كل من دفع المال في قيمة الأضحية فقط.