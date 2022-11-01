هل من حق المدير أو صاحب العمل قانونيًا طلب الموظف بعد ساعات العمل؟.. استشاري موارد بشرية يُجيب (فيديو)

رد رضوان الجلواح، مستشار الموارد البشرية والتسويق، عن سؤال يقول “هل من حق المدير أو صاحب العمل قانونيا طلب الموظف بعد ساعات العمل؟..

وقال رضوان الجلواح، مستشار الموارد البشرية والتسويق، خلال ظهوره في برنامج سيدتي، الذي يُعرض عبر قناة روتانا خليجية، أن ساعات العمل الثمانية ليست محددة سواء صباحًا ظهرًا، او حتى ليلًا.

وأضاف: “إذا أنا أنجزت الـ 8 ساعات المطلوبة مني، فأي عمل بعد ذلك هو عمل إضاقي يتم بمكاتبة أو ورقة رسمية، أوافق عليها أو أرفض”.

وأجاب عن سؤال “ماذا لو طلب مني مديري إنجاز عمل وأنا في المنزل؟”: “أغلب هذه الأمور تقوم بالعلاقة اليومية، وإذا سيرنا على القانون بشكل جدي لن يعمل أحد، ولكن هنا يجب على المدير أن يعطي الموظف مكافأة أو إجازة مقابل الساعات الإضافية”.