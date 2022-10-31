هل هناك أضرار من تناول العسل المصنع؟.. خبراء يُوضحون (فيديو)

أجاب مجموعة من الخبراء في تصريحات تلفزيونية في برنامج ياهلا، الي يُعرض عبر قناة روتانا خليجية، على سؤال “هل هناك أضرار من تناول العسل المصنع؟..

وقال أحد الخبراء، في تصريحات تلفزيونية عبر قناة روتانا خليجية: “هذا العسل دخل السعودية بطريقة نظامية، فالسعودية تستورد 24 ألف طن وإنتاجها 5 آلاف، وكثير من العسل التي تستورد لا تستورد من أجل خلطها من عسل آخر، مثل استخدمها في الحلويات”.

وأضاف، أن استخدام هذا العسل يكون هنا طبيعي ونظامي، ولكن الخــطورة هنا من يقــومون بخلطها مع عسل أخر، أو يغذونه للنحل من أجل زيادة الانتاج لكن طبيعيًا أنها تكون موجودة في السوق.

وعن أضرار العسل الصيني، أشار، أنه لا توجد دراسات تؤكد أضراره ولكن تنحصر أضراره حتى الآن في إنه إستهلاك سكر زيادة ويسبب زيادة في الوزن والسمنة، وهناك أشخاص يقومون بشراء عسل يبلغ 10 ريال ويخلطونها مع عسل يساوي 300 ريال لكي تزيد الكمية.

وشارك أخر، أن هناك ضرر على النحالين والسوق، والمشكلة مع العسل أنه يؤثر على العسل الأصلي، لذلك يجب أن يقولوا عليه مادة محلاه وليس عسل سدر من السعودية، لأن هذا مستحيل.